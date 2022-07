குப்பைகளுடன் மோடி, யோகி படங்கள்.. கொந்தளித்த சமூக வலைதளம் - தூய்மை பணியாளருக்கு மீண்டும் வேலை

English Summary

UP Sanitation worker's suspension cancelled for taking Modi and Yogi photos in garbage van: குப்பை வண்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆகியோரின் படங்களை எடுத்து சென்றதற்காக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மை பணியாளருக்கு மீண்டும் வேலை வழங்கப்பட்டு உள்ளது.