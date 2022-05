ஊசியில் ஒட்டகம் நுழையாது... ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்புக்கு வைரமுத்து கண்டன கவிதை

English Summary

Vairamuthu tweet about hindi communication in JIPMER: ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்புக்கு வைரமுத்து எதிர்ப்பு A new JIPMER circular directing the use of Hindi in records and communications has triggered a row, with theSome insert thread into the needle; Vairamuthu has posted his condemnation that the camel will not enter.