பீடி, சிகரெட்.. ஆண்களை பற்றி பேசிய வானதி.. இப்படி கேட்கலாமா? சட்டென குறுக்கிட்ட அப்பாவு.. பரபரப்பு

English Summary

Vanathi Srinivasan raises questions on E Commerce: What did speaker Appavu reply to her? இன்று சட்டசபையில் மகளிர் சுயஉதவிக்குழுக்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பதில் அளித்து பேசினார்.