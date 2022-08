சும்ம ஸ்டைலா கெத்தா.. மலேசியாவில் மாஸ் காட்டும் திருமா! ஸ்டைலான போட்டோக்களை கொண்டாடும் சிறுத்தைகள்!

English Summary

The photos posted on Twitter page by the vck leader Thol Thirumavalavan, who has traveled to Malaysia to participate in various events, are spreading rapidly on social media ; பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக மலேசியா சென்றுள்ள vck தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.