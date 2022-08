தயவுசெய்து தடுத்து நிறுத்துங்க! திடீர் கோரிக்கை வைக்கும் திருமாவளவன்! முதல்வருக்கு பறந்த கோரிக்கை!

English Summary

While the NCRP report revealed that the Tamil Nadu police are lax in investigating cases of atrocities against Dalits, Thol Thirumavalavan has asked the Chief Minister to take concrete steps into consideration ; தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை வழக்குகளை விசாரிப்பதில் தமிழ்நாடு காவல்துறை மெத்தனமாக இருப்பது என்சிஆர்பி அறிக்கையில் தெரியவந்துள்ள நிலையில், இதை தமிழக முதல்வர் கவனத்தில் கொண்டு உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவேண்டும் என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.