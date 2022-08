துணைவேந்தர் மசோதா..ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எதிர்ப்பு..விளக்கம் கேட்டு தலைமைச் செயலருக்கு கடிதம்

English Summary

Governor RN Ravi letter to tamil nadu Chief Secretary seek explain to Vice Chancellor Bill: துணைவேந்தர் நியமனம் தொடர்பான மசோதா குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தலைமை செயலாளர் இறையன்புவிற்கு கடிதம் Tamil Nadu Governor RN Ravi has said that if the government appoints university vice-chancellors, it will lead to politics. RN to the Chief Secretary seeking an explanation regarding the Tamil Nadu Government bill. Ravi has written a letter.