என்ன ஹைட்டு.. மேலே எழும்பி வந்த ராட்சச கடல் அலை.. அப்படியே மேகத்தை தொட்டதா? உண்மை என்ன? - வீடியோ

English Summary

Video: Are the waves of this ocean touching the cloud? NO, Here is the truth கடல் அலை ஒன்று மேலே எழுந்து அப்படியே மேகத்தை தொடுவது போன்ற வீடியோ ஒன்று இணையம் முழுக்க வேகமாக பரவி வருகிறது.