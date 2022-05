ஷவர்மாவ விடுங்க... சென்னையில் வட இந்தியர்கள் நடத்தும் சமோசா கடையின் லட்சனம் - மக்கள் புகார்

English Summary

Video spreading that platform hotel run by North Indian with Unhygienic manner: பெரியமேடு சாலையோரம் வடஇந்தியர்கள் சுகாதாரமற்ற முறையில் விற்பனை செய்யும் சாலையோர சமோசா கடை நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.