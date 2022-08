கல்வராயன்மலை பள்ளியில் காலி பாத்திரங்கள்..உணவின்றி பரிதவிக்கும் மாணவர்கள்.. விஜயகாந்த் கண்டனம்

English Summary

DMDK leader Vijayakanth has urged TamilNadu government to ensure that mid-day meals are provided in schools to the starving students.உணவின்றி தவிக்கும் மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளில் மதிய உணவு வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.