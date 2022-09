“நாயகன் மீண்டும் வரான்..” ஹேட்டர்களுக்கு பேட்டால் பதிலடி கொடுத்த கோலி! இறுதியில் சொன்ன மாஸ் மெசேஜ்

English Summary

Virat Kholi back to form - Gave mass reply to his haters: இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்து இருந்தாலும் விராட் கோலி ஆசிய கோப்பையில் தனது பழைய ஃபார்முக்கு திரும்பி அனுபவப்பூர்வமான அசத்தல் ஆட்டத்தை ஆடி இருப்பது ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்திருக்கிறது.