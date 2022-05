அண்ணாமலை அரசியல் செய்கிறார்.. நாங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறோம்.. விளாசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English Summary

We are helping people, Annamalai just doing politics says CM Stalin. பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அரசியல் செய்கிறார். நாங்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறோம். அதுதான் எங்களுக்கும், அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம், என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.