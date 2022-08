எங்களுக்கு பின்னடைவு இல்லை - ஆலோசனைக்கு பின் கேபி முனுசாமி பேட்டி

English Summary

(இந்த தீர்ப்பு எங்களுக்கு பின்னடைவு இல்லையென கே.பி.முனுசாமி கூறியுள்ளார்); Edappadi Palaniswami Sengottaiyan, Thangamani and other leaders are engaged in consultation at his house in Greenways Road, Chennai. KP Munusamy, who was interviewed after this, said that there is no setback for us due to this decision.