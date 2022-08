தமிழகத்தில் இந்த மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு மழை.. வானிலை மையம் ஹேப்பி நியூஸ்!

English Summary

Chennai Meteorological Center has informed that there is a possibility of rain in Tamil Nadu for 5 days from today. Chance of rain in Tamil Nadu for 5 days : மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்றுமுதல் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.