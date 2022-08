புயலா? வங்கக்கடலில் 2 நாட்களில் உருவாகிறது புதிய தாழ்வுப்பகுதி! தமிழ்நாட்டிற்கு பாதிப்பா? ரிப்போர்ட்

English Summary

Weather: New low pressure will be formed in Bay of Bengal says IMD. வங்கக்கடலில் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.