சீக்ரெட்.. 15 நாட்கள் நடந்தது என்ன? பேப்பரை காட்டி புட்டு புட்டு வைத்த எடப்பாடி.. பேசியது என்ன?

English Summary

Were Edappadi Palanisamy and his supporters trying to compromise O Panneerselvam?அதிமுகவில் பொதுக்குழு நடப்பதற்கு முன் ஓ பன்னீர்செல்வமுடம் நடந்த பேச்சுவார்த்தை குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளிப்படையாக பேசினார்.