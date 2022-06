டெல்லி அப்செட்! 23ம் தேதி இருக்கு கச்சேரி.. ரரக்களுக்கு எடப்பாடி போடும் லாக்! அதுவும் 4 பேருக்காம்

English Summary

What AIADMK will discuss in June 23 meeting? BJP topic will be focusses by cadres. அதிமுக சார்பாக வரும் 23ம் தேதி நடத்தப்பட உள்ள மீட்டிங்கில் பாஜக கூட்டணி குறித்து அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை செய்ய உள்ளனர் என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.