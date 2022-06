EXCLUSIVE: அமித்ஷா பேசியது சரி.. ஆனால், முகலாயரை ஒப்பிடுவதன் நோக்கம் வேறு? -எழுத்தாளர் மன்னர் மன்னன்

English Summary

What Amitsha said is true - But comparing with Mughal history is not good - Writer Mannar Mannan: பாண்டியர்கள், சோழர்கள் குறித்த வரலாறுகள் முழுமையாக இல்லை என்று அமித்ஷா சொன்னது உண்மைதான் என்றும், ஆனால், முகலாய மன்னர்களை ஒப்பிடுவதன் உள்நோக்கம் என்ன எனவும் வரலாற்று எழுத்தாளர் மன்னர் மன்னன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அமித்ஷாவின் கருத்து தொடர்பாக வரலாற்று எழுத்தாளர் மன்னர் மன்னனிடம் சில கேள்விகளை முன்வைத்தோம். அதற்கு அவரளித்த பதில்களை பார்க்கலாம்.