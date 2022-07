கேம் ஓவர்! எடப்பாடியிடம் பிரம்மாஸ்திரம்! ரெடியான 16 தீர்மானம்! ஓபிஎஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி

English Summary

What are 16 resolutions to be passed in AIADMK general council meet on July 11? அதிமுகவில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற உள்ள பொதுக்குழுவில் 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.