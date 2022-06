பொன்னான வாய்ப்பு போச்சே! எடப்பாடி கேம்ப் செய்த 6 தவறுகள்! கெட்டியாக பிடித்த ஓபிஎஸ்! யாருக்கு சாதகம்?

English Summary

What are the 6 mistakes that may cause hugely for the Edappadi Palanisamy side in AIADMK? அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தெரிந்தோ.. தெரியாமலோ செய்த 6 தவறுகள் தற்போது அவருக்கே எதிராக திரும்பி உள்ளதாக அதிமுக தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.