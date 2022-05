மெரினா மாடல் புரட்சி.. ராஜபக்சே குடும்பத்தை உலுக்கிய இளைஞர்களின் போராட்டம்.. இத்தனை ஒற்றுமைகளா?

English Summary

Marina Jallikattu Protest vs Sri Lanka Protest Similarities Explained in Tamil (மெரினா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் vs இலங்கை போரட்டம் ஒற்றுமைகள் என்னென்ன ?): சென்னையில் நடைபெற்ற மெரினா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கும் கொழும்புவில் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டத்திற்கும் இடையில் ஏகப்பட்ட ஒற்றுமைகள் உள்ளன.இவங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க.. இளைஞர்கள்.. ஒன்னா சேர்ந்து கோஷம் போட்டா என்ன மாறிடும்.. வேலை இல்லாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க.. மெரினாவில் இளைஞர்கள் இணைந்து ஜல்லிக்கட்டிற்காக போராடிய போது பலர் கூறிய விமர்சனங்கள் இவை. இலங்கையில் galle பீச்சிற்கு வெளியில் இளைஞர்கள் அரசுக்கு எதிராக கூடிய போதும் இதே விமர்சனம்தான் வைக்கப்பட்டது.