ஆனந்த தாண்டவம்.. ஆஹா மைனருக்கு எதிராக பட்டுனு குதித்த ஓபிஎஸ்! பாஜக ஸ்டைலில் பாய்ச்சல்.. செம கோபம்!

English Summary

What did AIADMK O Panneerselvam say against Minor Vijay from U2 Brutas and his videos? இந்துக் கடவுள்களை இழிவுபடுத்திப் பேசும் கூட்டத்தினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தி.மு.க. அரசை வலியுறுத்தி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.