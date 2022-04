துணைவேந்தர் நியமனம்.. ஆளுநர் செயல்பாடு மக்களாட்சிக்கு எதிரானது.. சட்டசபையில் ஸ்டாலின் ஆவேசம்

English Summary

What did CM Stalin say about the bill scrabbing governor power appoints university VCs? துணை வேந்தர்களை மாநில அரசே நியமனம் செய்யும் மசோதா இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஏன் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அவையில் விளக்கம் அளித்தார்.