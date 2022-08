எங்க கொள்கை முடிவிற்கு கட்டுப்படனும்! துணை வேந்தர்கள் மாநாடு.. கறாராக பேசிய ஸ்டாலின்.. என்ன நடந்தது?

English Summary

What did CM Stalin say in University Vice Chancellors Meeting? மாநில அரசின் கொள்கை முடிவுகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு பல்கலைக் கழகங்கள் செயல்பட வேண்டும், சமூகநீதியை அடித்தளமாகக் கொண்ட சமுதாயத்தில், பகுத்தறிவைக் கூர்மைப்படுத்துவதாக, நம்முடைய கல்வி நிலையங்கள் செயல்பட வேண்டும், என்று துணை வேந்தர்கள் மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் காட்டமாக பேசி உள்ளார்.