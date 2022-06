அங்க வீங்கிருக்கே! பல்லுக்கு எதும் ஆகலியே? வேட்டியை மடிச்சு கட்டிய ஜெயக்குமார்! ஓபிஎஸ் மீது ஆக்ரோஷம்

English Summary

What did Jayakumar say to the cadre who attacked inside the AIADMK office meeting? What did Jayakumar say to the cadre who attacked inside the AIADMK office meeting? அதிமுகவில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில்தான் பொதுச்செயலாளர் பதவி குறித்து ஆலோசனை செய்துள்ளனர்