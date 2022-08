15 ரூம்கள்.. எல்லோரும் ரெடியா இருங்க.. ஆழ்வார்பேட்டையில் ஆர்டர் போட்ட ஓபிஎஸ்.. ஆட்டம் க்ளோஸ்!

English Summary

What did O Panneerselvam discuss in the AIADMK meeting and What is his next plan?அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு இன்று நடக்க உள்ள நிலையில் நேற்று ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார். தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை செய்த ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான சில விஷயங்களை விவாதித்தாக கூறப்படுகிறது.