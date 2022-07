என்ன ரெடியா? ஆளுநர் மாளிகையில் மோடி கேட்ட கேள்வி! இரவோடு இரவாக மீட்டிங் போட்டது ஏன்? சீக்ரெட்!

English Summary

What did PM Modi speak with BJP leaders after in Governor House of Tamil Nadu? செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழா நேற்று முடிந்த பின் கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் பிரதமர் மோடி பாஜக தலைவர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார்.