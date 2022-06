20.. 40.. 45.. எடப்பாடி களமிறக்கும் ஆபரேஷன்.. ஓபிஎஸ் கனவில் மண்ணை அள்ளி போடும் பரபர பார்முலா!

English Summary

What does the AIADMK rule say about General Secretary? What is Edappadi Palanisamy plan? அதிமுக சட்ட விதிகளில் இருக்கும் சில பிரிவுகளை பயன்படுத்தி ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு செக் வைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி முயன்று வருவதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.