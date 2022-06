ஹே.. கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி! ஜெயிலில் தொடங்கிய லடாய்! ரோட்டுக்கு வந்த ஓபிஎஸ் - ஜெயக்குமார் மோதல்

English Summary

What happened between Jayakumar and O Pannerselvam supporters outside AIADMK office? ஜெயக்குமார் - ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இடையே இன்று அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வெளியிலேயே மோதல் ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.