எடப்பாடி வீட்டில் குவிந்த தலைகள்.. சட்டென வந்த தீர்ப்பு.. சிவந்த முகம்! பறந்த போன்! என்ன நடந்தது?

English Summary

What happened in Edappadi Palanisamy house when AIADMK verdict came out?அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.