நீதிபதி குறிப்பிட்ட ”ஜுன் 23”! கோ பூஜை முதல் சிவி சண்முகம் வரை! அடுத்து நிகழ்ந்த பரபரப்பு காட்சிகள்!

English Summary

What happened in the AIADMK general meeting held on 23rd June when the High Court ruled that the AIADMK resolution held on 11th July were invalid and the status quo prior to 23rd June would continue? ஜூன் 23ஆம் தேதிக்கு முந்தைய நிலையே தொடரும் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில், ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் என்ன நடந்தது?