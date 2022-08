சரியாக தீர்ப்பு நாளில்.. எடப்பாடிக்கு ஏற்பட்ட பூச்சிக்கடி.. வெளியே போகாமல் ஆலோசனை.. என்ன நடந்தது?

English Summary

What happened to Edappadi Palanisamy health? Why did not he leave the house?. அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வர உள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அலர்ஜி பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.