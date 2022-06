வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த புறா! மீனாவின் கணவருக்கு உண்மையில் நடந்தது என்ன? வெளியான பின்னணி!

English Summary

What happened to Meena's Husband? What is Histoplasmosis? : Causes and symptoms நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் மரணத்திற்கு என்ன காரணம் என்ற விவரம் வெளியாகி உள்ளது. மருத்துவ வல்லுனர்கள் பலர் இது தொடர்பான விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.