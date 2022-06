5 நாட்கள்.. 5 சம்பவம்! சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிட்டீங்களே! அடித்து சொன்ன அதிமுக.. விக்கித்து போன பாஜக!

English Summary

What is happening between AIADMK - BJP relationship in Tamil Nadu? All is not well? கடந்த ஒரே வாரத்தில் அதிமுக - பாஜக இடையிலான உறவில் மிகப்பெரிய விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்து தலைவர்கள் மாறி மாறி இரண்டு தரப்பிலும் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களால் மிகப்பெரிய மோதல் வெடித்துள்ளது.