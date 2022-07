ஓபிஎஸ் vs எடப்பாடி vs சசிகலா.. மும்முனை தாக்குதலால் குலுங்கிய கோவை.. அதிகாலையிலேயே.. என்னாச்சு?

English Summary

What is happening in Coimbatore between Sasikala vs OPS vs Edappadi? அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை மோதல் வெடித்துள்ள நிலையில் திடீரென ஓபிஎஸ் - எடப்பாடி- சசிகலா மூவரும் கொங்கு மண்டலத்திற்கு குறி வைத்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.