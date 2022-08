’சார்பட்டா பரம்பரை’ துஷாரா அப்பா யார் தெரியுமா? திமுகவில் இவ்வளவு பெரிய புள்ளியா? லிஸ்டலயே இல்லையே!

English Summary

Actress Dushara, who won a big place in the hearts of Tamil fans with the character of 'Mariamma' in the movie sarpatta parambarai , is currently acting in many films, what is her background? What is his hometown? ; சர்பட்டா பரம்பரை படத்தில் மாரியம்மா கேரக்டர் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த நடிகை துஷாரா, தற்போது பல படங்களில் நடித்து வருகிறார், அவரின் பின்னணி என்ன? அவன் சொந்த ஊர் எது? என நெட்டிசன்கள் தேடி வருகின்றனர்.