இதான் அசைன்மென்ட்.. ரஜினிக்கு டெல்லி டாஸ்க்.. மொத்த சவுத் இந்தியாவிற்கும் குறி.. மீண்டும் போறாராமே

English Summary

What is the task given to actor Rajinikanth by Delhi BJP?நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆளுநர் ஆர். என் ரவியை சந்தித்த நிலையில் அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.