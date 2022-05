தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வானிலை எப்படி இருக்கும்? வெயிலா? மழையா? - முழு ரிப்போர்ட்

English Summary

What will be the weather in Tamilnadu for next two days? - Report. மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.