தீர்ப்பு மட்டும் சாதகமா வரலைனா? பதறியடித்து வீட்டுக்கே ஓடிய டீம்! வேற வழி இருக்கு! கூலாக்கிய ஓபிஎஸ்

English Summary

What will we do if the case does not go our way? O Panneerselvam has plan B in AIADMK. அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான தீர்ப்பு நாளை வர உள்ளது. இந்த தீர்ப்பு சாதகமாக வரவில்லை என்றாலும் வேறு விதமான பிளான் ஒன்றை ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு வைத்து இருக்கிறதாம்.