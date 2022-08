56 இன்ச்! பசுமை புரட்சி இந்தியாவையும் வித்துட்டாங்க! பிரதமர் மோடியை சாடிய ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

English Summary

Anand Srinivasan, an economist from Tamil Nadu and a member of the Congress party, indirectly criticized Prime Minister Modi by saying, "Our 56 inches.. They also sold India which had done green revolution".‛‛நம்ம 56 இன்ச்.. பசுமை புரட்சி செய்த இந்தியாவையும் வித்துட்டீங்களே’’ என பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.