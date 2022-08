ஆடி முடிஞ்சு ஆவணி வந்தாச்சு! தேதி எப்போ குறிப்பீங்க..? நச்சரிக்கும் ’சவுத்’.. செவிசாய்க்குமா டெல்டா?

English Summary

Reports have surfaced that South District executives who were expecting Sasikala-TTV Dhinakaran-OPS meeting are asking the Theni side when it will happen ; சசிகலா-டிடிவி தினகரன்- ஓபிஎஸ் சந்திப்பு இருக்கும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள் அது எப்போது நடக்கும் என தேனி தரப்பிடம் கேட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.