தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை.. நிர்வாக திறமையில்லை.. ஒரே வெட்டுக்குத்து.. ஒபிஎஸ் காட்டம்

English Summary

O.Panneerselvam Statement about Tamil Nadu law and order: (தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை பற்றி ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை) AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam has said that government officials who were afraid of the DMK should no longer be afraid of their colleagues in Tamil Nadu.