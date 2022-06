Mr. ரவி கேட்டுச்சா?.. ஆளுநர் இல்ல, ஆர்எஸ்எஸ் ரவி.. பேசாமல் இதை செய்யலாம்.. திருமாவளவன் ஒரே போடு

English Summary

Who does the governor work for and Thirumavalavan and vanniarasu slams bjp and tweeted திருமாவளவன், வன்னியரசு, ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் ஆளுநர் ரவி குறித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்