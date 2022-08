எம்ஜிஆர் கொடுத்த பட்டம்.. யார் இந்த பயில்வான் ரங்கநாதன்? போலீசாக விரும்பியவர் இப்படி பேசலாமா சார்?

English Summary

Who is Bayilvan Ranganathan? Press reporter to Actor: சினிமா திரைப்படங்கள் பலவற்றில் நடித்திருந்தாலும் அண்மை காலங்களில் திரை பிரபலங்கள் குறித்த தனது சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களால் பிரபலமாகி இருக்கும் பயில்வான் ரங்கநாதன் குறித்து இந்த பதிவில் காண்போம்.