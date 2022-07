சூத்திரதாரி.. அதிமுக அலுவலக சீலுக்கு யார் காரணம்? ஓபிஎஸ் மெகா பிளான்! சீக்ரெட்டை உடைத்த வழக்கறிஞர்

English Summary

Who is behind the closing of the AIADMK office? What is O Panneerselvam next plan?ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன, சட்ட ரீதியாக அவர் என்ன செய்வார் என்று ஓபிஎஸ் வழக்கறிஞர் திருமாறன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.