டிடிஎப் வாசன் பற்ற வைத்த நெருப்பு.. யார் இந்த பூமர் அங்கிள்? விளக்கமாக பதிவிட்ட மனுஷ்யபுத்திரன்

Who is Boomer Uncle? Poet Manushya puthiran explained in facebook: யூடியூபர் டிடிஎப் வாசனுக்கு 2K கிட்ஸுகளின் ஆதரவு அதிகம் இருப்பதாக விவாதம் தொடங்கி, 90s கிட்ஸ், 2k கிட்ஸ், பூமர் அங்கிள்கள் என விவாதங்கள் சமூக வலைதளங்களில் நீண்ட வண்ணம் உள்ளன.