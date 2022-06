டெல்லி பச்சை கொடி.. பாஜக சப்போர்ட் இவருக்குத்தான்? மொத்தமாக மாறும் அதிமுக ஆட்டம்! நோட் பண்ணீங்களா?

English Summary

Who is getting the support from BJP in AIADMK? OPS or EPS? அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் உச்சத்தில் உள்ள நிலையில்.. இந்த விவகாரத்தில் நேற்று வரை கருத்து தெரிவிக்காமல் பாஜக மௌனமாக இருந்தது.