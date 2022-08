அதிமுகவையே மொத்தமாக புரட்டிப்போட்ட தீர்ப்பு.. யார் இந்த நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன்?

English Summary

Who is Justice Jayachandran gave verdict on ADMK general council case: ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு, அக்கட்சியின் எதிர்காலத்தையே புரட்டிப்போட்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த தீர்ப்பை வழங்கிய நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் யார் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.