சைடு வாக்கில் சமந்தா.. நேர் வாக்கில் நயன்தாரா.. வியூஸ்களை அள்ளும் அமலா ஷாஜி.. ப்பா இவ்வளவு வருமானமா?

English Summary

Who is this 2k kids crush Amala Shaji? What is her net worth and income? 80களில் பிறந்த பலருக்கு பேவரைட் என்றால்.. பலரும் சிம்ரன் என்று சொல்லி இருப்பார்கள்.. 90ஸ் கிட்ஸ் பலர் நயன்தாரா, திரிஷா என்று சொல்லி இருப்பார்கள்..