பயமுறுத்த முடியாது.. 3 பேர் டீமை களமிறக்கிய ஸ்டாலின்! ஒன்னு ரஜினி.. இல்லைனா கமல்! ஆஹா ரூட் மாறுதே

English Summary

Who will get the Kalaingar Kalaithurai Viththakar award from DMK govt? Rajini or Kamal. தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக விரைவில் கலைஞர் கலைத்துறை வித்தகர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது.