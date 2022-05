லூலூ.. தொக்காக மாட்டிய மேட்டர்! கப்பென பிடித்த அண்ணாமலை.. எடப்பாடியும் விடலையே! என்ன செய்யும் திமுக?

English Summary

Why Annamalai and AIADMK oppose Lulu Group investment in Tamil Nadu? லூலூ மால் விவகாரத்தை தமிழ்நாட்டில் கையில் எடுக்க அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் முடிவெடுத்துள்ளன.